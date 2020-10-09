"Несмотря на возможность бесплатного прохождения тестирования и доступность этой услуги в Москве, более 2% граждан, вернувшихся с 1 августа 2020 года с отдыха за границей, не внесли результаты тестирования в Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в течение трех дней после прилета", — рассказали в пресс-службе.

Как сообщили в ведомстве, гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено 2 031 уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении.

"Составлено 1370 протоколов, предусматривающих для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если же эти действия повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей", — сказали в пресс-службе.

Там также отметили, что решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 855 граждан направлены в районные суды.

"По результатам дел, рассмотренных судами, 36 гражданам присуждены административные штрафы на сумму 502500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", — добавили в Роспотребнадзоре.