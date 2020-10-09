"В связи с расширением списка городов России для международных авиарейсов мы организуем чартерную цепочку в турецкую Анталью из аэропорта "Курумоч" Самары. Рейсы U6 3561/ 3562 будет выполнять авиакомпания "Уральские авиалинии", — говорится в сообщении.

Как отметили в TUI Россия, полетная программа запланирована до 11 ноября. Рейсы в Анталью будут выполняться по средам и субботам, обратные рейсы – по вторникам и пятницам.

Стоимость туров начинается от 16 тыс. рублей на человека при двухместном размещении.

Ранее в пятницу Россия разрешила выполнять регулярные пассажирские рейсы за рубеж еще из четырех городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.