"Это не соответствует действительности. Такого совещания не было, и никаких решений, связанных с продажей билетов, и соответствующих указаний учреждениям культуры от нас не поступало", — сказала Усачева.

Она уточнила, что министерство культуры ранее внесло изменения в существующие приказы, опубликованные у себя на сайте, в соответствии с рекомендациями мэра Москвы Сергея Собянина.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Минкультуры прошло совещание, на котором обсуждался запрет продажи билетов в театры лицам 65+. Утверждалось, что Минкультуры обратилось к крупным билетным агентствам с просьбой не продавать билеты москвичам старше 65 лет, которым рекомендовано соблюдать домашний режим из-за угрозы распространения коронавируса. Также предлагается продавать билеты в театр только по паспорту.