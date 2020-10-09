В соответствии с планами Сунака, озвученными в пятницу, правительство возьмет на себя выплату двух третей зарплат сотрудников пабов, ресторанов и некоторых развлекательных заведений, которым придется закрыться, а также увеличит размер денежных субсидий компаниям, которых затронут ограничения.

Общий объем поддержки, по словам представителей казначейства, составит сотни миллионов фунтов стерлингов в месяц, пишет Bloomberg.

В конце сентября Сунак представил схему поддержки рабочих мест, предусматривающую возможность работы меньшее количество часов вместо сокращений.

Схема предполагает выплату зарплат сотрудникам компаний, которые будут работать, как минимум, треть своего стандартного рабочего дня. Она начнет действовать в ноябре и продлится шесть месяцев.

Сунак также объявил о продлении срока действия налоговых льгот для индустрии туризма и гостеприимства. Компании в отрасли будут платить НДС в размере 5% до конца марта вместо запланированного повышения налога до 20% в январе.

На следующей неделе в некоторых районах Англии, где наблюдается наиболее быстрое распространение COVID-19, планируется ввести новые ограничительные меры, которые могут привести к закрытию баров и ресторанов.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в Великобритании за время пандемии выявили 561 тыс. 815 случаев заражения коронавирусом, 42 тыс. 592 инфицированных скончались.