"В соответствии с решением правительства РФ, с 9 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск", — сообщила Росавиация.

Для предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в РФ из-за рубежа гражданам нужно выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер, напомнили в ведомстве.

Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии в марте. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, а также в Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. При этом полеты были возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.