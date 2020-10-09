"Завершилось тестирование билетной системы с возможностью использования карты "Тройка". Внедрение системы на тульском общественном транспорте планируется до конца года. Жители и гости региона смогут оплатить "Тройкой" проезд на 64 маршрутах Тулы и 267 межмуниципальных маршрутах. Планируется подключить к системе и коммерческие маршруты", — говорится в сообщении.

На карту также можно записать билет на электричку Тула — Москва.

Кроме того, на новую систему будут переведены все социальные проездные. С ноября их владельцы смогут продлить действие карты автоматически.

В пресс-службе также сообщили, что тульская "Тройка" будет действовать на всех видах транспорта Москвы. По ней доступна программа лояльности "Город" — бонусы и скидки в Москве, она также станет ключом к столичным достопримечательностям.

Программа лояльности появится и в Туле. Бонусы и скидки будут действовать в ряде сетевых магазинов и объектов культуры.

Проект реализуется совместно с ПАО "Сбербанк".

Тульская область — первый регион страны, в котором появится московская билетная система с возможностью использования карты "Тройка".