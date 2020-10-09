"Участники туристического рынка считают, что после открытия границ возможность оформить электронную визу не заинтересует большинство китайских туристов, приезжающих в Россию в составе групп. Однако электронная виза может привлечь в РФ больше самостоятельных путешественников, деловых туристов, которые, как правило, более платежеспособные", — пояснила она.

Как отметили в АТОР, большинство китайских туристов будет приезжать в Россию по-прежнему в составе групп бесплатно в рамках безвизового режима. Кроме того, электронная виза требует заполнения анкеты на каждого туриста, а для этого потребуется больше времени.

Между тем, как считают в ассоциации, электронной визой могут воспользоваться молодые самостоятельные и деловые туристы, которых не привлекают путешествия с туроператорами в рамках больших групп. Туроператоры отмечают, что такие категории путешественников часто тратят в России больше денег.

"Возможность получить электронную визу может способствовать омоложению турпотока из Китая в Россию. Сейчас средний возраст китайского туриста составляет около 50 лет. Самостоятельно в Россию из КНР будут въезжать молодые люди, владеющие английским языком. Эти же туристы из Китая самостоятельно ездят в страны Европы и другие регионы мира", — предполагают в АТОР.

Также представители туриндустрии напоминают, что после снятия ограничений на путешествия групповой туризм будет восстанавливаться последним. Появление электронной визы может благоприятно отразиться на формировании этого сегмента китайского турпотока.

В 2019 году Китай стал абсолютным лидером по турпотоку в РФ, оттуда приехало почти 1,5 млн путешественников (плюс 19% по сравнению с 2018 годом), из которых 1,2 млн – организованные туристы.