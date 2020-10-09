Женщина, которой инкриминировалось мошенничество в особо крупном размере, приговорена к 4 годам условного заключения, следует из сообщения.

Как установил суд, Макеева, будучи исполнительным директором и главным бухгалтером турфирмы "Люкс Тревел", похитила у 74 клиентов более 8 млн 600 тыс. рублей.

Отмечается, что женщина вину признала. Также она возмещает ущерб, причиненный потерпевшим.

Между тем, согласно картотеке Смольнинского районного суда Петербурга, Макеева уже имеет условную судимость за хищение денег несостоявшихся туристов — такой приговор ей был вынесен в 2018 году.