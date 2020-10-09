"В программу нового регионального туристического маршрута войдут посещение музея имени Льва Толстого и старейшей дилижансной станции в Железноводске, винодельческого хозяйства почетного винодела России Виталия Бартака, горы Верблюд, а также объектов турпоказа в Пятигорске и селе Прикумском", — сказал представитель министерства.

В основе концепции формируемого маршрута лежит идея объединения агротуризма и культурно-познавательного отдыха, поэтому в него будут включены разные по формату объекты и достопримечательности.

Также гостям и жителям региона будут показаны малопосещаемые на сегодняшний день туристические локации региона.

В Минтуризма отметили, что формирование нового маршрута для туристов проводится совместно с Общенациональным союзом индустрии гостеприимства. В работе также задействованы туроператоры и турагенты из Пятигорска, Железноводска, Ставрополя и других городов края.

Запустить турмаршрут планируют до конца года.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".