"С 10 октября 2020 года в соответствии с решением правительства РФ из международного аэропорта "Курумоч" возобновляются международные рейсы. В расписание аэропорта на данный момент введены рейсы авиакомпаний AZUR air и "Икар" по маршруту Самара — Анталья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что расписание чартерных рейсов необходимо уточнять дополнительно у авиакомпаний-перевозчиков и туроператоров.

РФ запретила все международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии в марте. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, а также в Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан. При этом полеты были возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.