"Люди, прибывающие в Швейцарию из России, Туниса, Словакии, Иордании, Ирана, Грузии и Канады, а также из нескольких регионов Германии, Италии и Австрии, с 12 октября 2020 года обязаны соблюдать десятидневный карантин. Отрицательный результат теста не освобождает от обязательного карантина", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает FOPH, карантин можно соблюдать как дома, так и в гостинице. В течение двух дней необходимо оповестить о своем прибытии управление кантона. Покидать место размещения запрещено. За несоблюдение карантина и невыполнение мер санитарной безопасности (социальное дистанцирование, масочный режим) будет выписан штраф в размере до 9,2 тыс. евро.

При этом с 12 октября карантин по прибытии в Швейцарию не нужно соблюдать гражданам Боливии, Доминиканы, Намибии, Суринама, Тринидад и Тобаго.

Россия и Швейцария с 15 августа возобновили авиасообщение: раз в неделю осуществляются рейсы Москва – Цюрих и Москва – Женева авиакомпаний Swiss и "Аэрофлот".