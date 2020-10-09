"Главное, о чем нужно сказать, что цены на горнолыжных курортах Франции в этом сезоне подниматься не будут. Самое главное в этом сезоне – это гибкость. Есть отели, которые без штрафов отменят пребывание за неделю, две. Даже за 3 дня", — рассказала она.

Между тем, как отметила представитель пятизвездочного отеля LE KAÏLA на курорте Мерибель Корали Брейсан, гостиничный сектор непросто переживает пандемию коронавируса, и сейчас бизнес держится, преимущественно на внутреннем туризме.

"Предыдущий сезон прошел успешно, бронирования шли, но насчет следующего сезона еще ничего неизвестно, хотя мы настроены оптимистично. Много французских туристов бронируют гостиницу на зимний сезон", — пояснила она.

Короткова также сообщила, что Франция ежегодно выделяет на туризм около 14 млрд евро и самая большая доля средств приходится на гостиничный сектор.