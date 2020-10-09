"Мы взаимодействуем и в настоящий момент обсуждаем возможности заключения коммерческого соглашения. Плюс готовится некое рамочное соглашение в рамках взаимодействия двух авиакомпаний, аэропорта и правительства Свердловской области, где будут определены условия, зоны ответственности обеих авиакомпаний", — сказал Ключарев журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

Он отметил, что авиакомпании не являются конкурентами и могут дополнить маршрутную сеть друг друга, создав дополнительный пассажиропоток.

В "Уральских авиалиниях" "Интерфаксу" пообещали прокомментировать эту тему позднее.

В начале сентября гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, комментируя РБК планы Red Wings открыть транзитный хаб в "Кольцово" с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100, сказал, что это "возможно, иллюзия успеха", поскольку самолеты Superjet рассчитаны на 100 пассажиров, а на маршрутах, на которых их собирается использовать Red Wings, "должны эксплуатироваться 50-местные самолеты, и только тогда будет эффективный налет с какой-то прибылью".

"Уральские авиалинии" являются базовым перевозчиком аэропорта "Кольцово", входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Основной акционер компании — ее гендиректор Скуратов. Флот авиакомпании состоит из 49 самолетов Airbus (три А320neo, два A321neo, 23 А320, 16 А321 и пять А319).

Как сообщалось, Red Wings после получения самолетов SSJ-100 планирует выполнять на них полеты из российских регионов, а главным хабом для этих самолетов будет "Кольцово".

Международный аэропорт "Кольцово " входит в холдинг "Аэропорты регионов" группы "Ренова", является одним из крупнейших региональных воздушных портов России по объемам пассажирских перевозок. "Кольцово" станет первым региональным аэропортом, где будет больше одной базовой авиакомпании.

Red Wings через "Объединенную авиастроительную корпорацию" контролирует госкорпорация "Ростех".