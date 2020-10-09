"С момента старта подачи заявок на гранты (22 сентября) до окончания приема (8 октября) в ведомство поступило более 4 тыс. обращений от представителей российского турбизнеса. На следующих этапах конкурсная комиссия рассмотрит все представленные проекты и выберет победителей по нескольким критериям. Это первая мера поддержки в туризме, заявку на которую можно было подавать полностью в цифровом виде — по принципу президентских грантов", — говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию новой меры поддержки правительство РФ выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей.

Гранты смогут получить предприниматели, предоставившие проекты по развитию внутреннего и въездного туризма, которые помогут в ближайшие годы сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее. Претендовать на получение субсидии могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн. рублей.