"Зарина Догузова приняла участие во встрече министров туризма стран G20. Мероприятие прошло под председательством Саудовской Аравии в режиме видеоконференции и предшествует подготовке предстоящего саммита лидеров "Группы двадцати", который запланирован в Эр-Рияде на 21-22 ноября. По итогам встречи страны G20 подписали коммюнике, в котором зафиксированы, в частности, механизмы запуска безопасного туризма и рекомендации по ведению отраслевого бизнеса в нестабильных эпидемиологических условиях", — сообщает в пятницу пресс-служба Ростуризма.

Как отметили в ведомстве, встреча была посвящена мерам реагирования на беспрецедентное воздействие на туризм глобального кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Страны рассказали о механизмах господдержки отрасли, введении мер безопасности для туристов и работников индустрии гостеприимства, поделились опытом продвижения безопасных и беспрепятственных путешествий внутри стран и за их пределами.

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, Россия продолжит оказывать туристическому бизнесу системную поддержку. "Помимо экономических мер поддержки, мы вместе с бизнесом разработали и внедрили протоколы и правила безопасности, которыми руководствуются предприятия туризма в своей деятельности. Все это позволило в сложнейших условиях запустить внутренний туризм, провести летний курортный сезон, и избежать тяжелых экономических последствий для отрасли, а также крупных банкротств", — заявила она в ходе встречи.

Также Догузова напомнила, что в качестве ключевой меры поддержки въездного туризма в РФ рассматривается запуск с 1 января 2021 года единой электронной визы, которую смогут оформить граждане из 52 стран.

"Мы надеемся на скорейшее возобновление турпотоков и будем руководствоваться в этом вопросе, прежде всего, развитием эпидемиологической ситуации и принципом взаимности", — добавила она.