"Конечно, продолжаем (работать в альянсе со Smartavia — ИФ) мы же никуда не делись из "Домодедово", наши рейсы дополняют друг друга, у нас соглашения интерлайн и код-шеринг подписаны, мы ведем эффективное взаимодействие, в том числе и планирование маршрутов", — сказал он журналистам в Екатеринбурге в пятницу.

Касаемо исков на общую сумму более 260 млн рублей, которые Smartavia подала к Red Wings, Ключарев отметил, что по ним подготовлено мировое соглашение.

Как сообщалось, в этом году стало известно о серьезной трансформации бизнеса Red Wings. Сначала компания сообщила о планах развиваться в сегменте бизнес-перевозок на базе российских самолетов (в парке компании, помимо 16 Airbus A320/321, четыре Ту-204), а весной власти РФ с целью поддержки отечественного авиапрома одобрили программу поставки Red Wings 60 самолетов Sukhoi Superjet 100. В Red Wings "будет отрабатываться новая, эталонная модель организация сервиса и ремонта, чтобы не было больше нареканий, что российские самолеты уступают западным", заявлял вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Smartavia подала первый иск к Red Wings почти на 15,6 млн рублей в Арбитражный суд Архангельской области в начале июля, требуя погасить долг за перевозку пассажиров по договору 2016 года. Второй иск на 75 млн рублей компания подала в июле в Арбитражный суд Москвы. Речь шла о задолженности по соглашениям о совместной эксплуатации рейсов и договору на оказание инженерных услуг, заключенным в 2016-2017 годах.

В августе Smartavia вновь обратилась в Арбитражный суд Архангельской области с требованием от Red Wings более 100 млн рублей долга по договору займа, заключенному в прошлом году. Еще один иск — на 73 млн рублей.

Несколько лет назад у Smartavia и Red Wings был общий владелец — бизнесмен Сергей Кузнецов. Но в 2016 году Red Wings перешла в собственность лизинговой "Ильюшин финанс Ко" (входит в ПАО "ОАК" "Ростеха"): часть акций была получена ей в счет долгов по лизинговым платежам за самолеты, часть — выкуплена. Перевозчики, тем не менее, продолжили работать в одном альянсе, управляя общей маршрутной сетью и самолетным парком. В 2017 году сообщалось, что акционеры Smartavia и Red Wings решили объединить их в холдинг с общим капиталом, но позднее отказались от этой идеи.

Официальный представитель Smartavia заявлял "Интерфаксу", что авиакомпания продолжает работать с партнером по коммерческому альянсу — Red Wings, "отношения между двумя компаниями позитивные и строятся на принципах партнерства и взаимопонимания". Исковые требования к Red Wings представитель Smartavia называл обычным рабочим процессом.