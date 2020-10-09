"Ковид-паспорта CommonPass будут тестироваться в крупнейших аэропортах мира пассажирами-добровольцами на рейсах United Airlines и Cathay Pacific, направляющихся из Лондона в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур. В перспективе удостоверения рассматриваются в качестве долгосрочной меры, которая позволит воздушным перевозкам вернуться к доковидному режиму", — пишет издание.

Как отмечает газета, пассажиру перед полетом необходимо сдать тест на коронавирус в аэропорту. Если результат анализа отрицательный, то его загружают в приложение на смартфон с QR-кодом, который могут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничники. Также в цифровой паспорт здоровье можно будет загружать информацию о вакцинациях.

Предполагается, что введение ковид-паспорта будет опробовано в 20 странах мира, а полномасштабный запуск удостоверений предполагается в начале 2021 года.

Между тем, власти Великобритании пока наблюдают за проектом со стороны, чтобы оценить его перспективы и эффективность. "Власти страны создали рабочую группу по путешествиям, чтобы ускорить выработку предложений для безопасных поездок и режима тестирования", — пишет Daily Mail.

По словам главного врача CommonPass Брэдли Перкинса, без возможности доверять тестам на коронавирус и фиксировать данные безопасности пассажиров страны продолжат сохранять карантинные ограничения и запреты на международные рейсы.