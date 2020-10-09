"В текущем году будет перевезено порядка 60 млн пассажиров, и это двукратное падение по в сравнение с прошлым годом", — отметил во время выступления Дитрих.

При этом объем внутренних перевозок, по оценке Минтранса, упадет на 30%, примерно до 51,2 млн пассажиров. Пассажиропоток всех российских аэропортов снизится на 42,5%, до 127,1 млн человек, следует из презентации Дитриха.

Авиация стала одной из наиболее пострадавших из-за пандемии COVID-19 отраслей. За 8 месяцев пассажиропоток российских авиакомпаний рухнул на 49%, до 43,9 млн человек.