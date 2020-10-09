"В целом эта ситуация не повлияла на спрос у туристов. На каком-то количестве людей негативная информация в СМИ, конечно, отразится и они, возможно, примут решение не лететь. Но из тех, кто уже запланировал поездку, к родственникам, на отдых, они не отменяют", — сказала Асеева в пятницу.

Она также отметила, что сентябрь-октябрь у дальневосточников, которые желают посетить Камчатку, считаются подходящими для этого месяцами. На полуострове в это время теплее, чем в некоторых регионах округа.

Однако большинство туристов, по ее словам, не рассматривают Камчатку как место для морского отдыха. Серферов и любителей каякинга единицы в сравнении с основным потоком путешественников.

"Камчатка — это в основном познавательный и событийный туризм. Круизы, связанные с морем, дорогостоящие, их используют не все, это редкие случаи. И только при наличии компании, чтобы была возможность поделить затраты", — добавила представитель союза.

Частично, по ее мнению, экологическая ситуация может отразиться на рыбалке как одном из видов туристического отдыха и дохода для местных жителей.

"Допустим, кто-то едет на рыбную ловлю. Естественно, это может на бюджете местных жителей отразиться, в первую очередь тех, кто этим занимается. Это качество и рыбы, и морепродуктов, которыми не смогут воспользоваться. А на приток туристов это не сильно повлияет", — отметила Асеева.

Основные приоритеты туристов, приезжающих на Камчатку — посещение вулканов, горячих источников, Долины Гейзеров.

Ранее гендиректор туроператора RussiaDiscovery Вадим Мамонтов и председатель правления ассоциации туриндустрии Камчатки Ирина Седова сообщили "Интерфаксу", что загрязнение Авачинской бухты не отразилось на туристическом спросе в октябре, поскольку сейчас там низкий сезон для путешественников.

Эксперты надеются, что экосистема частично восстановится к следующему туристическому сезону, но опасаются влияния загрязнения побережья на морской туризм — рыбалку, каякинг и серфинг.

В 2019 году Камчатку посетили более 240 тысяч туристов, это на 12% больше, чем годом ранее.

В конце сентября местные жители и серферы стали жаловаться на загрязнение акватории в районе Авачинской бухты и Халактырского пляжа. Сообщалось о необычном цвете воды и массовой гибели морских животных, поступали жалобы на першение в горле и жжение в глазах из-за купания. После проверки воды специалистами было выявлены превышения фосфат-ион в 10,8 раз, железа в 6,7 раза и фенола в 2,9 раза. По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных СК России возбудил дело по ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов; загрязнение морской среды).