"На горнолыжных курортах Франции во всех общественных местах необходимо носить маску. То же самое касается очередей на подъемники, мест проката снаряжения. Все арендованное оборудование после возвращения в прокат проходит дезинфекцию. Все объекты инфраструктуры горнолыжных курортов подвергаются регулярной очистке водно-спиртовым раствором", — рассказала руководитель отдела продвижения регионального комитета по туризму Французских Альп (Овернь-Рона-Альпы) Рашель Жежорис на пресс-конференции агентства по развитию туризма во Франции Atout France.

По ее словам, во всех барах и ресторанах необходимо соблюдать социальное дистанцирование, столики стоят на расстоянии метра друг от друга. Если все сидячие места заняты, то посетить заведение не получится: придется ждать, пока кто-то освободит столик.

"На занятиях с инструктором ношение маски обязательно в начале и в конце тренировки. Правило касается туристов 11 лет и старше", — добавила она.

Жежорис также сообщила, что спа-центры и тренажерные залы работают по предварительной записи, все оборудование проходит дезинфекцию после каждого клиента.

Как отметила директор офиса Atout France в России и СНГ Инесса Короткова, если турист появится без маски в общественном месте впервые, то ему выпишут штраф в размере 350 евро, а если он нарушит режим повторно – 1,5 тыс. евро.

"Справку об отсутствии коронавируса требуют не у всех, а только у граждан, прибывших из страны с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией. Ее потребуют при посадке в самолет, на курорте или при заселении в отель справка на ковид не потребуется. Что касается России, то между нами по-прежнему нет прямого авиасообщения, хотя страна перестала входить в список особо опасных стран. Думаю, будет достаточно отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. В любом случае рекомендую регулярно проверять эту информацию на нашем сайте или сайте МИД Франции", — пояснила она.

Как рассказала ассистент по продвижению курорта Мерибель Наталья Дублон, на горнолыжных курортах Франции подъемники загружаются полностью, социальное дистанцирование на них соблюдать не нужно. "Подъемники во Франции — общественный транспорт, а у нас нет ограничений по количеству людей, перевозимых в транспорте. Соответственно, количество мест на кресельных подъемниках и в гондолах, а также количество человек, которые будут пользоваться подъемниками, не будет ограничено. Главное — маска в очереди и во время подъема", — подчеркнула она.

Кроме того, по словам Дублон, ограничений по Аprès Ski для туристов не предполагается, все запланированные на открытом воздухе мероприятия и фестивали состоятся с учетом санитарных мер безопасности.

"Аprès Ski не отменяется, но нам нужно приспособиться, что большинство развлечений будут проходить на открытом воздухе. Этой зимой мы планируем вечеринку открытия Meribel in lights, танцпол на Новый Год, празднование православного Рождества и т.д. Ограничения действуют в закрытых помещениях, ресторанах, барах", — добавила она.

То же самое заявил директор по продажам и маркетингу курорта Брид-Ле-Бэн Мэттью Курто. "Никаких ограничений по сравнению с прошлым годом не предвидится. Однако в целом это все будет зависеть от тех мер, которые будут принимать на государственном уровне", — сообщил он.

Регион Овернь-Рона-Альпы – это крупнейшая в мире горнолыжная зона, на которой расположено 175 курортов. Ежегодно горнолыжники суммарно катаются на курортах региона 40 млн дней. Добраться до французских Альп можно через аэропорты Лиона, Женевы, Ниццы и Шамбери.