Это стало возможно благодаря установлению ситуации "новой нормальности" в результате успехов по сдерживанию распространения коронавируса, заявил он в ходе круглого стола, заседание которого транслировалось по всей стране.

В то же время Гавана пока остается закрытой, хотя, по оценкам, смогла сдержать вторую волну инфекции введением строгих ограничений, включая комендантский час.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сказал в ходе обсуждения, что страна доказала, что она научилась жить с вирусом, сдержала вторую волну инфекции лучше, чем первую, уровень смертности от COVID-19 продолжает снижаться.

Таким образом, по его словам, нормальная экономическая и социальная жизнь может возобновиться при сохранении строгих мер по борьбе с вирусом, таких как масочный режим и дистанцирование.

"Пандемия дорого нам обошлась и оказала большое влияние на наш государственный бюджет, но мы работали по принципу, не подлежащему обсуждению: главное сокровище — это жизнь кубинского народа", — сказал он.

Страна была закрыта для международного туризма с целью преодоления инфекции в течение полугода.