"Стабильная эпидобстановка в регионе позволяет нам не вводить новые ограничения. На данный момент вводить режим карантина в крае оснований нет", — заявил Кондратьев журналистам в четверг.

При этом губернатор признал, что ежедневно в крае фиксируются новые случаи коронавируса, однако вспышек и резкого роста числа заболевших нет. В случае развития негативного сценария уже определено, какие лечебные учреждения будут переводиться под "ковидные" госпитали, кадры подготовлены, но власти надеются, что этого не потребуется.

"Специалисты оценивают эпидситуацию в крае как стабильную. Наши инфекционные госпитали справляются, есть все необходимое для диагностики и лечения. В 22 инфекционных госпиталях развернуто 4659 коек, более 16% от основного фонда свободно", — отметил Кондратьев.

Он подчеркнул необходимость приложить максимум усилий, чтобы и в сезон простуд не допустить массовых вспышек коронавируса.

"Для этого важно соблюдать санитарные правила безопасности, не отказываться от прививок против гриппа. Так мы можем сами себя защитить от вирусов и их тяжелых последствий", — сказал губернатор.

Ранее сообщалось, что режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса в Краснодаре продлен до 16 октября.

В регионе запрещено проведение деловых, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий с числом участников свыше 100 человек. Сохраняется масочный режим в транспорте, при нахождении в закрытых помещениях.

Жителям старше 65 лет, а также гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями органов дыхания, диабетом и другими хроническими заболеваниями предписано соблюдать режим самоизоляции.