Выручка упала до $31 млн с $6,53 млрд летом прошлого года.
Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток на уровне $2,47 на акцию при выручке в $77,3 млн. Сама компания в середине сентября ожидала, что убыток будет находиться в районе $2,9 млрд.
Скорректированный убыток Carnival составил в минувшем квартале $2,19 на акцию при прогнозе аналитиков в $2,2.
Carnival заявил, что в среднем на поддержание деятельности тратила примерно по $770 млн в месяц в течение третьего финквартала. В текущем квартале, как ожидается, эти расходы сократятся до $350 млн. На 31 августа объем свободных денежных средств компании составлял $8,2 млрд.
Круизный оператор по-прежнему прогнозирует убыток по итогам текущего фингода, который завершится 30 ноября.
Компания сообщила также о том, что объемы бронирования туров на второе полугодие 2021 года, которое было запущено с 20 сентября, находятся на верхней границе обычных для этого периода показателей. Однако цены на путешествия снизились примерно на 5% относительно тех, которые были во втором полугодии 2019 года.
Котировки акций Carnival в начале торгов в четверг снижаются на 2%. С начала этого года капитализация компании рухнула на 69%, в то время как значение фондового индекса Standard & Poor's 500 увеличилось на 6,4% за этот период.