Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистый убыток в июне-августе составил $2,86 млрд, или $3,69 в расчете на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,78 млрд, или $2,58 на акцию, полученной за аналогичный период годом ранее.

Выручка упала до $31 млн с $6,53 млрд летом прошлого года.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток на уровне $2,47 на акцию при выручке в $77,3 млн. Сама компания в середине сентября ожидала, что убыток будет находиться в районе $2,9 млрд.

Скорректированный убыток Carnival составил в минувшем квартале $2,19 на акцию при прогнозе аналитиков в $2,2.

Carnival заявил, что в среднем на поддержание деятельности тратила примерно по $770 млн в месяц в течение третьего финквартала. В текущем квартале, как ожидается, эти расходы сократятся до $350 млн. На 31 августа объем свободных денежных средств компании составлял $8,2 млрд.

Круизный оператор по-прежнему прогнозирует убыток по итогам текущего фингода, который завершится 30 ноября.

Компания сообщила также о том, что объемы бронирования туров на второе полугодие 2021 года, которое было запущено с 20 сентября, находятся на верхней границе обычных для этого периода показателей. Однако цены на путешествия снизились примерно на 5% относительно тех, которые были во втором полугодии 2019 года.

Котировки акций Carnival в начале торгов в четверг снижаются на 2%. С начала этого года капитализация компании рухнула на 69%, в то время как значение фондового индекса Standard & Poor's 500 увеличилось на 6,4% за этот период.