«Мы открыли продажи туров в Танзанию на базе чартерной перевозки. Программа по маршруту Москва — Стоун Таун — Москва осуществляется авиакомпанией Azur Air три раза в месяц с частотой один раз в 11 суток. Старт намечен на 30 октября. Также возможны вылеты на Занзибар на базе регулярной перевозки», — рассказали в пресс-службе.

Как отметили в «Интуристе», также в ближайшее время в системе бронирования появятся полноценные экскурсионные сафари-туры с прилетом в международный аэропорт Найроби. Размещение предлагается в гостиницах категорий от 2* до 5* с планом питания «завтраки», «полупансион» или «все включено». Большинство отелей расположено рядом с пляжами Индийского океана.

По словам исполнительного директора компании Сергея Толчина, Танзания – одно из перспективных развивающихся направлений, а запуск чартерной программы позволит сделать более доступным осенне-зимний отдых для россиян. «У нас есть действующие контракты с несколькими принимающими компаниями в Танзании, мы можем предложить широкий выбор как пляжных туров на остров Занзибар, так и сафари-туров с посещением национального парка Серенгети и Килиманджаро», — сказал он.

Стоимость туров в Танзанию на базе чартерной перевозки начинается от 135,7 тыс. рублей на двоих на 11 ночей в трехзвездочный отель с завтраками. Стоимость туров на регулярных рейсах на 7 ночей на двоих – от 149,7 тыс. рублей на аналогичных условиях.

Ранее еще несколько крупных туроператоров объявили чартерную программу в Танзанию. С 25 октября программу с частотой раз в 10 дней ставит «Пегас Туристик», с 29-го – Coral Travel, 30 октября — Anex Tour, который разделит загрузку бортов с «Интуристом».