"В настоящее время в ряде регионов отмечен рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Мы рекомендуем гражданам провести предстоящие выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно", — сказал Кузнецов журналистам в четверг.

Он попросил воздержаться "от походов в гости, посещения публичных мест, ограничить использование общественного транспорта." "Ограничение контактов, соблюдение социальной дистанции, правил гигиены и использование масок являются эффективными методами контроля заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе — COVID-19. Призываем всех граждан поддержать медицинских работников и систему здравоохранения и не допустить взрывного увеличения нагрузки на нее, связанного с ростом числа заболевших", — сказал Кузнецов.