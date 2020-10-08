Поезд будет курсировать через день. Из северной столицы состав будет отправляться в 00:45 и прибывать в Самару в 20:45 тех же суток, начиная с 3 ноября. В обратном направлении из Самары поезд будет отправляться с 4 ноября в 01:30 и прибывать в Санкт-Петербург в 19:24.

Ранее сообщалось, что новый скоростной поезд "Стриж" в пилотном режиме курсировал между Санкт-Петербургом и Самарой в августе и начале сентября.

В пути предусмотрены остановки на следующих станциях: Москва (Курский вокзал), Владимир, Ковров, Дзержинск, Нижний Новгород (Стригино), Арзамас, Саранск и Сызрань.

Запуск скоростного поезда "Стриж" позволит улучшить межрегиональные транспортные связи, повысить качество транспортного обслуживания пассажиров, а также будет способствовать развитию внутрироссийского туризма, отмечается в сообщении РЖД.