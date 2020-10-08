«Последние годы набирают обороты аудиоэкскурсии, поэтому мы предлагаем, чтобы появилось это определение. Таким образом, можно будет, в том числе, влиять на качество и содержание аудиогидов», — заявила замглавы комитета по туризму Москвы Татьяна Шаршавицкая на заседании круглого стола в Госдуме по рассмотрению законопроекта.

По ее словам, некоторые термины законопроекта можно трактовать по-разному, также отсутствует ряд необходимых для правильного толкования определений. Так, чтобы избежать разночтения, следует конкретизировать понятие «экскурсионная услуга».

«В части экскурсионной услуги хотели бы обратить внимание, что определение требуются хотя бы для того, чтобы разграничить эту деятельность от иной деятельности, которая может проводиться в городе и местах показа – это могут быть и лекции, и мастер-классы, и информация с пресс-конференций. Мы бы хотели, чтобы у экскурсионной услуги было четкое определение, чтобы не было смешения этих понятий», — добавила она.

Законопроект о правовом регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников был принят Госдумой в первом чтении 15 июля. В соответствии с законопроектом, на федеральном уровне будут установлены единые нормы по оказанию услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, порядок и критерии их обязательной аттестации. Он также предусматривает меры защиты национального туррынка: право работать экскурсоводами и гидами-переводчиками получат только граждане России.