Октябрь на Ставрополье начался с обновления антирекорда по суточному приросту зараженных: в первый день месяца выявили 151 инфицированного. Антирекорд был "побит" уже 3 октября, когда заражение обнаружили у 153 человек.

Всего с начала октября было инфицировано больше 1 тыс. ставропольцев, выздоровели — 880, умерли 16 человек.

Коэффициент распространения коронавируса (Rt) c 11 сентября и до сегодняшнего дня ни разу не опускался ниже единицы.

С начала пандемии коронавирусом в регионе заразились почти 17,3 16 тыс. человек, из них выздоровели чуть более 12,4 тыс. (71,9% инфицированных), умерло 340 человек (чуть менее 2%). Продолжают болеть 26,2%.

Как сообщалось, режим всеобщей самоизоляции, введенный в крае в конце марта, был отменен 11 июня, но обязательным он остается до 15 октября для людей в возрасте от 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.