«Одна из ключевых проблем – повышение качества услуг на туристическом рынке. Принятие законопроекта не является исчерпывающим для решения проблемы, но снимает очень много вопросов. Кроме того, он позволит повысить конкурентоспособность, что скажется на въездном турпотоке, на его качестве, на количестве денег, которые иностранцы будут оставлять в нашей стране», — заявила она в четверг на заседании круглого стола в Госдуме по рассмотрению законопроекта.

Как отметила Догузова, многие экскурсоводы в настоящее время работают «в серую». «Проблема очень давно стоит на рынке туристических услуг. Нам нужен прозрачный рынок. Который работает по прозрачным правилам. Мы готовы к работе с профильным комитетом и с другими объединениями и организациями, которых эта тема непосредственно касается. Только так мы сможем усовершенствовать наше несовершенное законодательство в части туризма», — сказала она.

«Нужно сейчас, на этом этапе, максимально учесть все предложения и замечания, чтобы законопроект был принят как можно быстрее, чтобы он был максимально полным и эффективным», — заключила она.

Законопроект о правовом регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников был принят Госдумой в первом чтении 15 июля.

В соответствии с законопроектом, на федеральном уровне будут установлены единые нормы по оказанию услуг экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, порядок и критерии их аттестации. Он также предусматривает меры защиты национального туррынка: право работать экскурсоводами и гидами-переводчиками получат только граждане России.

В отношении инструкторов-проводников будет введено обязательное требование оказания первой помощи сопровождаемым туристам в случае необходимости, а также наличие стажировки на соответствующем виде туристского маршрута.

Законопроектом подразумевается, что экскурсовод и гид-переводчик не смогут оказывать услуги без прохождения аттестации или получения аттестата.