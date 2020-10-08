Пилотные круизы, операторами которых будут Genting Cruise Lines и Royal Caribbean, запустят в ноябре при максимальной 50% загруженности. Поездки будут доступны только резидентам Сингапура.

До посадки на лайнер пассажиры и члены экипажа должны будут сдать тест на коронавирус, а на борту будет необходимо носить маски и соблюдать меры социального дистанцирования.

По словам главы туристического управления Сингапура Кейт Тан, запуск подобных круизов является "важной возможностью для круизных операторов полностью пересмотреть опыт проведения круизов, чтобы снова завоевать доверие пассажиров".