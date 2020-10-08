"Документом предусмотрена компенсация части расходов предпринимателей в сфере туризма", — сказал собеседник агентства.

В частности, государство возместит предприятиям в сфере туризма процентные расходы по некоторым кредитам, в том числе выданным на строительство гостиниц и отелей. Помимо этого постановлением утверждено положение о временном порядке предоставления субсидий на покрытие части расходов туроператоров, турагентов и средств размещения.

Государственному комитету по развитию туризма Узбекистана поручено в течение месяца опубликовать на своем сайте информацию о получателях субсидий и грантов, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, с 16 марта после выявления больных коронавирусом, страна была закрыта для иностранных туристов, приостановлен внутренний туризм. В результате более 1,5 тыс. туроператоров и 1,2 тыс. отелей приостановили свою деятельность. Для смягчения последствий пандемии туристической индустрии был предоставлен ряд преференций. В частности, 1 тыс. 750 субъектам предоставлены льготы по налогу на имущество.

По данным Госкомтуризма страны, в 2019 году Узбекистан посетили 6,7 млн туристов, тогда как в 2018 году этот показатель составил 5,3 млн человек.