"В сентябре в Крыму отдохнуло более 1 млн человек, а это на 40% больше, чем в сентябре 2019 года. Судя по всему, октябрь будет также крайне успешным, поскольку по целому ряду объектов размещения загрузка достигает 90% и даже 100% в некоторых случаях. У нас очень хорошие перспективы по ноябрю и декабрю", — привели в пресс-службе слова министра курортов и туризма Крыма Вадима Волченко.

Он напомнил, что у Крыма есть серьезная лечебно-оздоровительная база, что "актуально для страны на фоне пандемии", и регион может продлить сезон. Для безопасности гостей и "в связи с продолжающимся беспрецедентным спросом и высокими показателями по загрузке" министерство усилит контроль за соблюдением объектами размещения рекомендаций Роспотребнадзора.

Проведенные за лето проверки показали, что в целом отели соблюдают предписания, отметили в пресс-службе. Однако в некоторых объектах проверяющие выявили отсутствие рециркуляторов воздуха, нарушение масочного режима и социальной дистанции.

Крым открыл в этом году полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. По данным с начала года до конца сентября, в регионе отдохнули 5 млн человек — на четверть меньше прошлогоднего, причем август показал рост на 15%.

Глава республики Сергей Аксенов в начале июля прогнозировал, что из-за ограничений туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.