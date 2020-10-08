Он напомнил, что у Крыма есть серьезная лечебно-оздоровительная база, что "актуально для страны на фоне пандемии", и регион может продлить сезон. Для безопасности гостей и "в связи с продолжающимся беспрецедентным спросом и высокими показателями по загрузке" министерство усилит контроль за соблюдением объектами размещения рекомендаций Роспотребнадзора.
Проведенные за лето проверки показали, что в целом отели соблюдают предписания, отметили в пресс-службе. Однако в некоторых объектах проверяющие выявили отсутствие рециркуляторов воздуха, нарушение масочного режима и социальной дистанции.
Крым открыл в этом году полноценный курортный сезон для россиян 1 июля после почти трех месяцев запрета на прием туристов в отелях и санаториях. По данным с начала года до конца сентября, в регионе отдохнули 5 млн человек — на четверть меньше прошлогоднего, причем август показал рост на 15%.
Глава республики Сергей Аксенов в начале июля прогнозировал, что из-за ограничений туристический поток в Крым может снизиться в текущем году на 10-15% к показателям прошлого года, когда регион принял рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.