"В период пандемии коронавируса, которая продолжается и сегодня, мы активно занимаемся вопросом дальнейшего развития аэропорта и ведем переговоры со многими авиаперевозчиками, в том числе и зарубежными лоукостерами — Ryanair, EasyJet и Wizz Air. Мы видим их интерес к "Храброво". Но придут они к нам только после того, как аэропорт получит режим "открытое небо" седьмой степени свободы", — сказал Корытный "Интерфаксу".

По его словам, сейчас "Храброво" имеет 5-ю степень "открытого неба". Однако она не позволила реализовать те амбициозные планы, которые были изначально. В настоящее время отчетливо ясно, что аэропорт Калининграда не должен быть тупиковым, он должен быть хабом, отметил Корытный.

"Я вижу его развитие в нескольких направлениях. Одним из них может стать комбинация из российских и зарубежных перевозчиков, которые могли бы базировать у нас свои самолеты. Инфраструктура и технические возможности "Храброво" позволяют ему стать низкобюджетным аэропортом, который сможет дешево и быстро обслуживать большое количество воздушных рейсов, как на Россию, так и за границу", — добавил гендиректор.

Седьмая степень свободы позволит зарубежным авиакомпаниям существенно расширить географию полетов из Калининграда независимо от страны, где зарегистрирован авиаперевозчик: они смогут летать в любое государство Европы через Калининград, пояснил Корытный.

По его словам, аэропорт активно занимается вопросом получения данного режима, поддержку в этом деле руководству аэропорта оказывает губернатор Антон Алиханов.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" предпринимателя Романа Троценко.

По итогам 2019 года "Храброво" увеличил пассажиропоток на 10,3% по сравнению с предыдущим годом, до 2,369 млн человек.