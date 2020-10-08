Проект выполнен ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские".

Согласно концепции, на форте "Петр I" планируется создать музейный комплекс и тематические экспозиции. Форт "Александр I" будет приспособлен под гостиницу, а также музейные экспозиции, посвященные борьбе с бактериальными инфекциями и вирусными болезнями. На форте "Кроншлот" будут созданы современные общественные пространства, включая ресторан и площадку для проведения торжественных мероприятий, музейный комплекс и экспозиционные пространства.

Предполагается сохранить исторический облик всех трех фортов, сложившийся в первой трети XX века, без полного воссоздания утраченных в XX веке (и ранее) объемов, с консервацией частично сохранившихся элементов.

Рецензентами эскизного проекта выступили генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский и руководитель Архитектурного бюро "Студия 44" Никита Явейн.

Пиотровский предложил "поднять пафос" музейной составляющей объектов за счет обращения к темам уникальности крепости, "которой не пришлось воевать", взаимосвязи науки и армии, а также к теме подводной археологии. Явейн комплиментарно высказался о концепции.

Участники совета отметили, что вопрос транспортной доступности объектов пока не решен. Ранее озвученная идея строительства канатной дороги от Кронштадта до форта "Александр I" в концепцию пока не включена.

"Я знаю, что рассматривается два типа канатной дороги. Одна с более высокими опорами, порядка 70 метров, где два вагончика быстро летят туда-обратно, второй вариант — с более низкими опорами, не превосходящими высоту форта. Там много вагончиков, они медленнее едут. Думаю, второй вариант предпочтительнее. Но повторюсь, что пока нет даже эскизного предложения, расчётов нагрузки на форт", — сказал на заседании совета замдиректора по управлению проектами ФГУП "Центральные научно-реставрационные проектные мастерские" Олег Замжицкий.

Губернатор Александр Беглов со своей стороны отметил, что канатная дорога — один из вариантов обеспечения доступности объектов, рассматриваются и другие, в том числе судна на воздушной подушке.

Зампредседателя инвестиционного комитета фонда по развитию туристско-рекреационного кластера Кронштадта Ксения Шойгу сообщила журналистам по итогам заседания, что реализовать проект планируется в течение трех-четырех лет. Уже найдены инвесторы под 80% инвестпроектов. Вопросы реставрации объектов находятся в ведении Минкультуры.

Форты Кронштадта "Александр I" ("Чумной форт", с 1899 по 1917 год использовался как лаборатория по исследованию чумы), "Кроншлот" и "Петр I" являются частью системы обороны Кронштадтской крепости, в которую всего входят 19 фортов и батарей. В советский период форты эксплуатировались военными, а в 1986 году были выведены из состава фортификационных сооружений. Сегодня объекты находятся в ведении Минобороны.

Все три форта включены в концепцию военно-исторического парка, формируемого в рамках создания туристско-рекреационного кластера. Проект реализует АНО "Остров фортов".

Форт "Петр I" — единственный из трех объектов имеет связь с Кронштадтом по суше.