"Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги (в том числе в сфере розничной торговли, в перевозке пассажиров различными видами транспорта), не допускать обслуживание граждан, которые не используют средства индивидуальной защиты органов дыхания", — говорится в документе, размещенном на сайте республиканского правительства в четверг.

Ранее в указе было закреплено только обязательство граждан использовать маски в общественных местах.

Кроме того, новая редакция указа предусматривает возвращение рекомендации для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями "не покидать места проживания". Также до 1 декабря продлен запрет на работу хостелов.

В Крыму с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. В середине мая начали снимать ограничения: в июне для всех жителей отменили обязательную самоизоляцию, 1 июля открыли курортный сезон. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 5 тыс. человек, 76 пациентов умерли. Рекордный суточный прирост выявленных случаев коронавируса был зафиксирован за 5 октября — 107.