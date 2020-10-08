"За январь-сентябрь текущего года плательщиками курортного сбора стали 234,1 тыс. отдыхающих. Объем доходов бюджета Ставропольского края от уплаты курортного сбора за этот составил более 105,4 млн рублей", — сказал представитель министерства.

За все время в бюджет Ставропольского края от уплаты курортного сбора поступило совокупно 583 млн 399 тыс. рублей, в том числе в Кисловодске собрано свыше 225 млн рублей, в Ессентуках — более 159 млн рублей, в Пятигорске — свыше 100 млн и более 98 млн рублей — в Железноводске.

В Минтуризма подчеркнули, что даже в условиях ограничительных мер благодаря курортному сбору у городов Кавказских Минеральных Вод сохраняется возможность реализации ряда проектов по обновлению и развитию инфраструктуры.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Эксперимент продлится до конца 2022 года.