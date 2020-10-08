Единая электронная виза вводится в России с начала 2021 года. Перечень государств, граждане которых смогут её оформить, 7 октября утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. В список вошли 52 страны.

По словам президента РСТ Андрея Игнатьева, во всех странах из утвержденного правительством списка появятся загранпредставители союза. «Приоритет РСТ – расширить сеть своих зарубежных представителей в странах, граждане которых смогут оформить электронную визу в Россию. Это не только позволит оказывать оперативную информационную поддержку членам союза, но и поможет в развитии туризма и продвижении туристического потенциала России в зарубежных странах», – подчеркнул он.

В РСТ напомнили, что иностранным туристам можно будет пересечь границу через любой специально оборудованный пункт пропуска вне зависимости от региона, а путешествовать – по всей стране. Кроме того, увеличится срок пребывания иностранных граждан в России с 8 до 16 дней.

Электронная виза будет оформляться через интернет для туристических, деловых, гуманитарных и гостевых поездок. Для её получения не нужно приглашений, брони в отеле или каких-либо других документов, подтверждающих цель путешествия. Консульский сбор составит $40. Детям до 6 лет визу оформят бесплатно.

Пилотный формат работы электронной визы начался в России в 2017 году. Иностранные граждане могли пересечь границу только через погранпункты в Дальневосточном федеральном округе, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Калининградской областях. При этом они не имели возможности покидать пределы этих регионов.