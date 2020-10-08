Таким образом, пассажиропоток в январе-сентябре этого года снизился на 12,4%.

Аэропорт связывает снижение показателей с падением авиаперевозок весной и в первой половине лета из-за распространения нового типа коронавируса.

"В первом полугодии аэропорт "Симферополь", как и вся сфера авиаперевозок, пережил тяжелейший период, связанный с эпидемий COVID-19. Падение авиатрафика было настолько серьезным, что его не смогли в полной мере компенсировать успехи второй половины лета и сентября", — сказал гендиректор ООО "Международный аэропорт "Симферополь" Евгений Плаксин, чьи слова приведены в пресс-релизе.

При этом отмечается, что предприятие сохранило коллектив и выполнило все финансовые обязательства, в том числе по инвестсоглашениям.

Симферопольский аэропорт основан в 1936 году, в апреле 2018 года начал работу новый терминал, инвестиции в который составили 32 млрд рублей.

Международные рейсы в Крым не осуществляются с 2014 года из-за санкций, введенных после вхождения полуострова в состав России. Аэропорт обслуживает сейчас рейсы только внутри РФ. Его пассажиропоток в 2019 году сохранился на уровне 2018 года — 5,14 млн человек.