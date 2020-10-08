"Ситуация с распространением COVID-19 в Москве неоднозначная, требует взвешенного анализа эффективности уже принятых ограничительных мер и целесообразности нового "антиковидного" пакета. Решения, скорее всего, будут приниматься на следующей неделе, по эпидемиологической ситуации", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что после резкого роста новых случаев до 4 тыс. в сутки второй день подряд этот показатель держится на уровне 3,3 тыс. "В то же время в городе растет число госпитализаций инфицированных пациентов и смертность от COVID-19", — подчеркнул источник.

По его словам, важным фактором станет сознательность москвичей перед лицом вновь возникших пандемических рисков.

"Ношение масок и перчаток в общественных местах, соблюдение рекомендованного домашнего режима для горожан 65+, обязательная "удаленка" для трети московских работников, загруженность метро и дорог — все это ляжет на весы при принятии решений о возможном ужесточении ограничительных мер", — заявил источник.

Он добавил, что в Москве продолжатся ежедневные рейды сотрудников департамента торговли и услуг, Роспотребнадзора, объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) и полиции с целью проверки соблюдения масочно-перчаточного режима и других санитарных норм.

Власти столицы с 28 сентября рекомендовали перейти на домашний режим москвичам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. С 5 октября все школы города закрыты на двухнедельные каникулы.

Указом мэра Москвы Сергея Собянина с 9 октября в Москве временно отменяется льготный проезд на транспорте: для школьников — до 18 октября, для пожилых москвичей и горожан с хроническими заболеваниями — до 28 октября.

Рекомендация мэрии Москвы об удаленной работе для 30% работников городских предприятий и компаний из-за ухудшения эпидемиологической ситуации стала жестким требованием. Размер штрафа для работодателей за это нарушение может составить от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.