"Это будет первый раз в истории компании, когда мы зафиксировали годовой убыток", — заявил главный исполнительный директор EasyJet Йохан Лундгрен.

В связи с этим компания не будет выплачивать дивиденды по итогам минувшего года.

"В начале прошедшего фингода никто не мог представить, как изменится ситуация в отрасли из-за пандемии коронавируса, — приводятся слова Лундгрена в пресс-релизе easyJet. — Компания адаптировалась и приняла вызов, реализовав решительные меры для минимизации потерь, улучшения ликвидности и снижения расходов, запустив, при этом, масштабную программу реструктуризации".

Результаты easyJet в прошедшем фингоду будут включать в себя разовые расходы в размере 440 млн фунтов, связанные, в частности, с неэффективным хеджированием, реструктуризацией операций и другими факторами.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозируют скорректированный доналоговый убыток easyJet в минувшем фингоду на уровне 745,9 млн. Годом ранее компания зафиксировала прибыль в размере 427 млн фунтов.

Полные и окончательные годовые результаты easyJet будут обнародованы 17 ноября.

Пассажиропоток авиакомпании в прошедшем фингоду сократился на 50%, до 48 млн пассажиров, провозные емкости уменьшились на 48%, загруженность рейсов снизилась на 4,3 процентного пункта — до 87,2%.

С учетом действующих в условиях пандемии коронавируса туристических ограничений, в первом квартале 2021 фингода easyJet планирует использовать лишь около 25% провозных емкостей. При этом авиакомпания сможет быстро увеличить перевозки, как только спрос восстановится, отмечается в пресс-релизе.

Бронирования авиабилетов на лето 2021 года находится на уровне предыдущих лет, отмечают в easyJet.

Авиакомпания не делает прогнозов на начавшийся финансовый год, отмечая сохранение "высокого уровня краткосрочной неопределенности".

Акции easyJet теряют в цене 3,1% на торгах в четверг. Их стоимость упала на 64% с начала 2020 года.