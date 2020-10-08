Вылет рейса из аэропорта "Шереметьево" в 01:20, прилет в Томск в 09:30 (05:30 мск). В обратном направлении рейс будет вылетать в 10:30 (06:30 мск) и прибывать в "Шереметьево" в 11:00.

Полеты будут выполняться на самолете Boeing-737-800.

До пандемии коронавируса "Аэрофлот" традиционно выполнял два регулярных ежедневных рейса из Томска в Москву по утрам. В мае на фоне снижения пассажиропотока авиакомпания приостановила полеты более позднего рейса.

Помимо "Аэрофлота", по маршруту Москва-Томск-Москва ежедневно выполняют по одному регулярному рейсу авиакомпании "Уральские авиалинии" и S7.