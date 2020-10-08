"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 11 тыс. 493 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 954 (25,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении штаба.

По-прежнему наиболее высокие показатели отмечаются в Москве: за сутки в российской столице количество выявленных случаев составило 3 тыс. 323.

По данным оперштаба, в Москве за последние сутки 1 тыс. 341 человек был выписаны по выздоровлению, 55 скончались. Показатель смертности в столице является самым высоким в РФ.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн. 260 тыс. 112 случаев (+0,9%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.