Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

"Рейсы запланированы на воздушных судах Boeing-757-200 на всю глубину осенне-зимнего расписания", — говорится в сообщении.

В настоящее время из новосибирского аэропорта "Толмачево" нет прямых рейсов в Стамбул.

По данным Росавиации, по итогам 2019 года AZUR air перевезла 5,8 млн пассажиров (рост на 37% к предыдущему году), став по этому показателю седьмой крупнейшей авиакомпаний России. Согласно информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", компанией владеет ООО "Ван2Флай", принадлежащее гражданкам РФ Анне Фукаловой (55%) и Наталье Кочкар (45%), последняя ранее работала в Anex Tour.