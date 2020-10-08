"Инспекторы проводят итоговую проверку, которая завершится в конце октября. После устранения выявленных замечаний гостиницу введут в эксплуатацию", — сказал глава ведомства Олег Антосенко.

Гостиница на улице Рогожский вал, вл. 12 возводится за счет инвестора. Строительство гостиницы началось в 2017 году. Застройщик — ООО "Спектрстрой".

13-этажный комплекс общей площадью 15 тыс. кв. метров будет включать гостиницу на 147 номеров и 27 апартаментов. Первый этаж займут кафе и магазины. В трехэтажной подземной части запланировано открыть сетевой супермаркет, спортивно-оздоровительный центр и паркинг на 78 машин.

"К проверкам гостиницы на улице Рогожский вал привлекались специалисты Центра экспертиз ("ЦЭИИС"), которые провели комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству выполненных работ. По поручению Сергея Собянина Комитет также усилил контроль за соблюдением строителями требований по профилактике распространения коронавируса", — отметил Олег Антосенко.

Ранее сообщалось, что в Москве с начала года не открылось ни одной новой гостиницы.

"Кризис, затронувший работу гостиничного сектора, заставил перенести все запланированные открытия новых объектов на осень 2020 года. Чистый прирост предложения современного качества за восемь месяцев 2020 года составил 0 номеров", — сообщали эксперты Cushman & Wakefield.

Сейчас в Москве насчитывается около 57,6 тыс. гостиничных номеров (без учета хостелов и апартаментов), из них 20,2 тыс. — современного качества.