По официальным данным, из штата были эвакуированы почти 40 тыс. человек, в убежищах непогоду пережидают около 2,7 тыс. жителей региона. В специальных убежищах находятся и некоторые туристы, которые пока не могут вернуться в свои гостиницы. В штате повалены деревья, заблокированы дороги.

Порывы ветра достигают 230 км/ч.

На данный момент нет информации о пострадавших.

Губернатор американского штата Луизиана Джона Бел Эдвардс заявил, что в штате началась подготовка к урагану, который к концу недели начнет движение на север — к американскому побережью. По словам губернатора, в прибрежных районах укрепляют дамбы, размещают мешки с песком, а также принимают другие меры.

"Дельта" — десятый ураган за этот сезон в континентальной части США, и это считается рекордом. Предыдущий рекорд — девять ураганов за сезон — был установлен в 1916 году.