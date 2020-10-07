"Въездной поток за период июнь-август составил около 300 тыс. человек. Численность туристов с начала текущего года оценивается региональным министерством в 787,5 тыс. человек", — пресс-служба цитирует министра по культуре и туризму области Андрея Ермака.

Неплохие итоги "высокого сезона" министр связал с той поддержкой, которую оказывает правительство области турбизнесу в непростых условиях пандемии коронавируса и ограничительных мер. "Субсидия на рестарт, которая была введена областью для наших рестораторов и отельеров, — это беспрецедентный шаг. В других регионах такой практики не было. Субсидией было предусмотрено 100 млн рублей, на данный момент выдано чуть больше 61 млн", — сообщил Ермак.

При этом министр отметил нехватку квалифицированных гидов-экскурсоводов, которую планируется компенсировать увеличением в два раза бюджетных мест по программе подготовки специалистов. В 2021 году за счет средств областного бюджета пройти обучение смогут не менее чем 80 экскурсоводов.

Проблему дефицита квалифицированных кадров на предприятиях туриндустрии также предложено решать с помощью образовательных программ. По поручению президента страны в регионе реализуется программа поддержки рынка труда, и работники отрасли могут ею воспользоваться в части повышения квалификации и переобучения, особенно в осенне-зимний период.

Так, министерство социальной политики области уже выдает сертификаты на обучение по всем направлениям ресторанно-гостиничного сервиса. Это позволит за небольшой срок восполнить кадровый дефицит в туристической сфере, отметил Ермак.

Кроме того, в следующем году планируется реализовать программу для решения проблемы с обеспечением туалетами и парковками для туристических автобусов, а также уделить особое внимание подготовке приморских муниципалитетов к летнему турсезону. В 2021 году на эти цели планируется предусмотреть в областном бюджете 30 миллионов рублей.

Как сообщалось, в Калининградской области туристический поток по итогам года оценивают в 1,2 млн человек. В 2019 году в регион приехало 1 млн 740 тыс. туристов. Ожидалось, что в 2020 году их число составит более 2 млн человек.