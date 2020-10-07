Также глава региона сообщил, что в республике активно развивается направление бальнеологии и бальнеотерапии.
"В 20 км от "Архыза" находятся Кислые источники, которые пользуются популярностью у жителей нашей страны. Сегодня благодаря поддержке правительства РФ по программе внутреннего и въездного туризма мы строим дорогу на Кислые источники", — отметил Темрезов.
Новая транспортная артерия пройдет от существующей автодороги "Архыз — Лунная Поляна — Дукка" к Кислым источникам. Таким образом, дорога соединит всесезонный курорт "Архыз" в Карачаево-Черкесии с новым санаторно-курортным комплексом, который построят на Кислых источниках.
ВТРК "Архыз" в Зеленчукском районе КЧР введен в эксплуатацию в декабре 2013 года. Курорт является стартовой площадкой Северо-Кавказского туристического кластера.
В двух туристических деревнях курорта — Романтик и Лунная поляна — работает несколько канатных дорог пропускной способностью более 9 тыс. человек в час. Открыто около 25 км трасс всех категорий сложности. Склоны курорта оборудованы системой искусственного оснежения и освещения.