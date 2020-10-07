"На данный момент Александровский дворец — это наше все. Все направлено на скорейшую его сдачу. Мы разбили реставрацию на две очереди, чтобы открыть для посетителкй самые востребованные помещения. Это личное пространство семьи Николая II. Меньше чем через полгода откроются 15 исторических интерьеров", — сказала Таратынова.

По ее словам, стоимость работ работ составляет 2,7 млрд рублей. В настоящее время освоено 1,7 млрд. Остальное пойдет на вторую очередь.

"На вторую очередь уйдет еще три года. Таким образом, мы откроем все западное крыло", — добавила директор ГМЗ.

Она отметила, что из всех пригородных музеев только Царское Село до сих пор имеет следы войны.

"После войны восстановление началось с Павловска и Петергофа. В очереди на восстановление мы оказались третьими, оно началось только в 1957 году", — рассказала Таратынова.

Кроме того, в настоящее время ведутся работы в Зубовском флигеле: восемь помещений будут открыты через 3 года.

"Китайский театр возле Екатерининского дворца — есть основания полагать, что вопрос его восстановления сдвинется с мертвой точки в ближайшее время", — подчеркнула глава ГМЗ.

В 2021 году в Александровском дворце откроются Свитская, Спальня, Сиреневый кабинет, Палисандровая гостиная, Приемная, Кленовая и другие интерьеры.

Реставраторы опирались на иконографию, которой располагает музей: любительские фотографии членов императорской семьи из архивов, автохромы 1917 года, проектные чертежи. В ходе реставрации найдены под напольным покрытием детали интерьеров. Это метлахская плитка на полу, изразцовый камин и плитка, облицовывающая стенки и бортики бассейна.

Александровский дворец был заложен в 1792 году по распоряжению Екатерины II и строился к бракосочетанию ее внука, Александра Павловича. Автор проекта — Джакомо Кваренги. Здесь прошли последние 12 лет царствования Николая II. Отсюда его с семьей 1 августа 1917 года отправили в ссылку в Тобольск.