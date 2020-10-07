По ее словам, стоимость работ работ составляет 2,7 млрд рублей. В настоящее время освоено 1,7 млрд. Остальное пойдет на вторую очередь.
"На вторую очередь уйдет еще три года. Таким образом, мы откроем все западное крыло", — добавила директор ГМЗ.
Она отметила, что из всех пригородных музеев только Царское Село до сих пор имеет следы войны.
"После войны восстановление началось с Павловска и Петергофа. В очереди на восстановление мы оказались третьими, оно началось только в 1957 году", — рассказала Таратынова.
Кроме того, в настоящее время ведутся работы в Зубовском флигеле: восемь помещений будут открыты через 3 года.
"Китайский театр возле Екатерининского дворца — есть основания полагать, что вопрос его восстановления сдвинется с мертвой точки в ближайшее время", — подчеркнула глава ГМЗ.
В 2021 году в Александровском дворце откроются Свитская, Спальня, Сиреневый кабинет, Палисандровая гостиная, Приемная, Кленовая и другие интерьеры.
Реставраторы опирались на иконографию, которой располагает музей: любительские фотографии членов императорской семьи из архивов, автохромы 1917 года, проектные чертежи. В ходе реставрации найдены под напольным покрытием детали интерьеров. Это метлахская плитка на полу, изразцовый камин и плитка, облицовывающая стенки и бортики бассейна.
Александровский дворец был заложен в 1792 году по распоряжению Екатерины II и строился к бракосочетанию ее внука, Александра Павловича. Автор проекта — Джакомо Кваренги. Здесь прошли последние 12 лет царствования Николая II. Отсюда его с семьей 1 августа 1917 года отправили в ссылку в Тобольск.