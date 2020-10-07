Как сообщается в картотеке суда, Суд по интеллектуальным правам (СИП) 5 октября принял отказ от иска и прекратил производство по делу.

"Отказ общества от заявленных требований не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц", — говорится в определении суда, размещенном на сайте.

Ранее сообщалось, что президиум СИПа 18 мая отменил решение СИПа первой инстанции, который 29 января отказал авиакомпании "Азимут" в иске к Azimut International. Кассационная инстанция СИПа тогда отправила дело на новое рассмотрение, которое состоялось 5 октября.

По данным сайта Роспатента, оспариваемый знак был зарегистрирован 16 марта 2010 года на ООО "Азимут хотелс компани" (Москва) в отношении ряда классов МКТУ, в том числе 39-го.

В сентябре 2012 года правообладателем стал ответчик. Охрана знака была продлена до 14 ноября 2028 года.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. Первый регулярный рейс авиакомпания выполнила в сентябре 2017 года. Согласно отчетности "Азимута", на конец 2019 года по 37,5% в уставном капитале компании принадлежали АО "Компания Юнокс" (принято считать структурой совладельца аэропорта "Внуково" Виталия Ванцева) и ООО "АТ" (принадлежит главе совета директоров "Азимута" Павлу Удоду), 25% — АО "Региональная корпорация развития", принадлежащему правительству Ростовской области.

Гостиничная сеть Azimuth International включает отели в России, в Германии и в Австрии.