"На сегодняшний день курорты Кавказских Минеральных Вод полностью готовы к приему туристов. Жители и гости курортного региона любого возраста могут набраться сил, энергии и здоровья после самоизоляции. Круглогодично санатории городов-курортов региона обеспечивают все условия для отдыха и оздоровления, в том числе благодаря бальнеологическим ресурсам", — сказал представитель министерства.

В осенний сезон среди отдыхающих на ставропольских курортах большим спросом пользуется лечебно-оздоровительный туризм, а также экологические, культурно-познавательные и спортивные туры. Также популярна иппотерапия, поскольку верховая езда помогает при многих заболеваниях опорно-двигательного аппарата, а также для реабилитации после инфаркта и инсульта.

В зимний период лечение на курортах рекомендуется дополнить прогулками по терренкурам, купанием в горячих термальных источниках на открытом воздухе.

В министерстве подчеркнули, что повышения цен на услуги отдыха и оздоровления в крае не произошло.

Санаторно-курортный комплекс Ставрополья включает 124 здравницы, большинство из них находятся в Кисловодске, Пятигорске, Ессентуках и Железноводске.

Санатории по решению правительства России не могли принимать отдыхающих с 28 марта до 1 июня. Эта мера была принята для предотвращения распространения коронавируса. Все это время большинство россиян находились в самоизоляции.

В соответствии с распоряжением губернатора Ставрополья Владимира Владимирова, с 1 июня в регионе разрешили начать работу санаторно-курортным учреждениям, имеющим лицензию на медицинскую деятельность, при условии, что здравницы выполнят все необходимые требования, а также уведомят о планируемом открытии краевые правительство, Минтуризма и Роспотребнадзор.

Мероприятия по развитию курортов и туризма проводятся на Ставрополье в рамках краевой госпрограммы "Туристско-рекреационный комплекс".

Как ранее сообщили порталу «Интерфакс-Туризм» в Ассоциации туроператоров России (АТОР), туроператоры ждут снижения спроса на санатории Кавминвод из-за ужесточения карантинных мер. Ставропольский край уже потерял в этом году около 45% туристов. С учетом новых ограничений, по итогам года снижение турпотока в регионе может составить не менее 50%

По данным ассоциации, большинство туристов приезжает в Ставропольский край для лечебно-оздоровительного отдыха в санаториях. В осенний период доля таких поездок достигает 95-98%.